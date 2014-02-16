В Одессе во время массового митинга принят манифест «Марша регионов»

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге, состоявшемся после «Марша регионов», приняли участие делегаты, гости и наблюдатели второго Всеукраинского форума Евромайданов и жители Одессы, прошедшие колонной по центральным улицам города с 500-метровым флагом Украины.

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Манифест зачитал лидер Одесской областной организации партии «УДАР» Андрей Юсов. В манифесте, в частности, сказано, что марш и форум собрали людей со всех уголков страны.

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«Каждый регион направил на форум делегацию. Это символично. Именно мы, а не какая-то партия, взявшая слово «регионы» в свое название, сегодня показала всему миру, что Украина – страна единая и не делимая. Страна, которая третий месяц подряд выступает против диктатуры, за честь и достоинство своих граждан», - отметил Юсов.

«Мы не уходим с наших майданов, потому что стране нужна полная перезагрузка власти. Украине нужны реформы. Регионы Украины требуют досрочных президентских и парламентских выборов, смены правительства и наказания виновных в убийстве и избиении граждан. Майдан поднял регионы и объединил их. Майдан показал, что народ – единственная в стране легитимная власть. Вместе мы – сила», - подчеркнул «ударовец».

Затем состоялось голосование, во время которого абсолютное большинство присутствующих поддержало данный манифест.

Юсов также сообщил, что форум Евромайданов прошел продуктивно, хотя «часто возникали горячие дискуссии». Он добавил, что участников форума «пугали «титушками», усилили охрану мэрии, областной администрации и почему-то Дома профсоюзов, наверное, бояться, что его будут захватывать».

По словам Юсова, делегатов форума расквартировали у пожелавших помочь жителей Одессы, поскольку ряд гостиниц под влиянием представителей местной власти отказал в расселении иногородних делегатов. Он выразил благодарность одесситам за расселение евромайдановцев.

«На одесских кухнях, в одесских коммунальных квартирах продолжался Евромайдан. Одесса на эти два дня стала столицей не только юмора, не только морской столицей, а и столицей Евромайдана целой Украины. Слава Одессе!», - сказал Юсов.

На митинге выступили представители ряда делегаций форума. Они выразили признательность одесситам за организацию мероприятия, расселение и решение других бытовых вопросов. По словам выступавших, в ходе форума принято несколько обращений, в том числе, с требованием «немедленно отпустить политических заложников из-под домашнего ареста, который - не освобождение и не амнистия, так как в любой момент» может быть заменен на другой метод лишения свободы.

Делегат от Харькова сказала: «Если Киев – сердце Украины, Львов – душа, то Одесса – это правое полушарие мозга, а Харьков – левое».

Также активисты провели перфоманс, символизирующий «выкуривание» генерального прокурора Виктора Пшонки и министра внутренних дел Виталия Захарченко. В частности, они сворачивали в трубочки несколько десятков их портретов и подожгли.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», данная акция символизирует, что «активисты не бояться уголовного преследования».

Как сообщал УНИАН, 15-16 февраля в Одессе проходил второй Всеукраинский форум Евромайданов, в котором принимают участие 66 делегатов и 11 наблюдателей.