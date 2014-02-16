В Одессе Всеукраинский форум Евромайданов потребовал отставки Пшонки

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня делегаты форума, проходящего в Одессе, проголосовали за обращение к депутатам Верховной Рады о выражении недоверия Пшонке.

Читайте такжеВсе задержанные в январе активисты освобождены из СИЗО - ПшонкаВ частности, в обращении сказано: «В связи с тем, что авторитарная система в Украине держится на преступной прокурорско-судебной системе, которая управляется в ручном режиме и до сих пор не наказаны виновные в избиении и убийстве мирных демонстрантов в течение акций протеста, обращаемся к народным депутатам Украины, безотлагательно в Верховной Раде Украины, принять решение о выражении недоверия Генеральному прокурору Украины, что, согласно ст. 122 Конституции Украины, влечет его отставку с должности. Решение об отставке генерального прокурора остановит насилие в Украине, в том числе и давления на народных депутатов Украины».

Читайте такжеМитингующие обещают захватить КГГА, если сегодня Пшонка не освободит всех задержанных Как пояснили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», предложение обратиться с таким обращением к депутатам внес на форуме делегат от Громадськой рады Майдана Игорь Курус по поручению рабочей группы форума, которая занималась горизонтальной координацией Евромайданов.

Как сообщал УНИАН, 15-16 февраля в Одессе проходит второй Всеукраинский форум Евромайданов, в котором принимают участие 66 делегатов и 11 наблюдателей.

Первый Всеукраинский форум Евромайданов состоялся в Харькове 11-12 января.