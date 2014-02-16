На Тернопольщине люди перекрыли выезд из райотдела милиции

На Тернопольщине в Теребовле люди перекрыли выезд из райотдела милиции, получив информацию, что правоохранители отправляться в Киев. Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, несколько десятков жителей райцентра собрались возле райотдела милиции сегодня в 7 часов утра чтобы помешать отправке милиционеров в столицу.

Читайте такжеВ Херсонской области перекрыли дорогу Пообщаться с присутствующими вышел начальник районной милиции , который заверил граждан, что работники райотдела несут службу в обычном режиме и никаких указаний относительно выезда правоохранителей в Киев не поступало.

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В полдень люди разошлись. Райотдел внутренних дел работает в обычном режиме, заверили в ОСО.