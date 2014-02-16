Помещение можно захватить снова, если будут люди - Луценко

Об этом 16 февраля в Луцке во время брифинга на Театральной площади заявил лидер общественного движения «Третья республика» Юрий Луценко, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеЛуценко заявляет, что в парламенте скупают голоса за премьерство Арбузова«Это гангстерское решение об обмене заложников на помещения. Тем не менее, если оппозиция не смогла принять другой закон, то освобождать людей нужно навязанным нам образом. Нет ничего важнее, чем люди, которые поддерживают революцию. Потому что помещения мы еще сможем захватить, если будут люди. Но если не будет людей, то никакое удерживание людей не имеет смысла», - отметил Луценко.

Он назвал такой обмен «неприятным, но необходимым , поскольку речь идет об уголовных производствах по около 1800 активистах.

«Это и сигнал для десятков тысяч, которые должны знать, что самое важное - это ощущение солидарности, взаимовыручки в наших действиях. Никто, самый неизвестный, самый простой человек, не будет брошен на произвол судьбы в тюрьмах. Если этот сигнал будет услышан, то мы еще сможем взять сколько нужно улиц, помещений для победы», - добавил Луценко.