В центре Киева люди собираются на очередное Народное вече.

Как передает корреспондент УНИАН, наибольшее количество людей сосредоточено на улице Грушевского возле баррикад и вблизи центральной сцены на Майдане Незалежности.

По всему Крещатику сосредоточены отряды Самообороны Майдана. В частности, они выстроились у здания КГГА, на улице Грушевского и в других местах.

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Ситуация на улице Грушевского спокойная. Здесь продолжается замена баррикад из снега на баррикады из песка. Для проезда автомобилей сделан коридор между баррикадами, который охраняется двумя отдельными отрядами митингующих, которые разместились друг за другом возле каждого ряда баррикад. Люди периодически скандируют: “Слава Украине - героям слава!”.

Ситуация на Майдане Незалежности тоже спокойная. Люди там слушают патриотическую музыку и общаются.