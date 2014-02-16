Митингующие передают властям здание КГГА - СМИ

Активисты Евромайдана, которые два с половиной месяца удерживали здание Киевской горгосадминистрации, в течение нескольких часов передадут это помещение под контроль власти, сообщает Радио "Свобода".

Лидеры протеста называют это решение жестом доброй воли после того, как из-за решетки вышли все задержанные демонстранты в Киеве. Освобождение КГГА является условием действия принятого Верховной Радой в конце января «законом об амнистии».

Захваченое 1 декабря здание имело символическое значение «штаб-квартиры революции», где расположились более 600 протестующих.