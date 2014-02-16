Митингующие передают властям здание КГГА - СМИ
09:21, 16 февраля 2014Политика
1
Активисты Евромайдана передают властям здание Киевской городской администрации.
Євромайданівці передают властям здание КГГА
Активисты Евромайдана, которые два с половиной месяца удерживали здание Киевской горгосадминистрации, в течение нескольких часов передадут это помещение под контроль власти, сообщает Радио "Свобода".
Лидеры протеста называют это решение жестом доброй воли после того, как из-за решетки вышли все задержанные демонстранты в Киеве. Освобождение КГГА является условием действия принятого Верховной Радой в конце января «законом об амнистии».
Захваченое 1 декабря здание имело символическое значение «штаб-квартиры революции», где расположились более 600 протестующих.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter