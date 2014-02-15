Под Киевом найден труп предположительно участника Евромайдана - СМИ
Под Киевом селяне нашли труп участника акций протеста на Евромайдане.
Об этом сообщает Sprotiv.org со ссылкой на активиста Николая Ляховича.
Также сообщается, что, по словам людей, которые обнаружили труп, на потерпевшем была желто-голубая ленточка, он был одет, как участник акций протеста. «Поскольку тело, по мнению селян, было одето как «майдановец», да еще и с искаженным лицом, то люди побоялись обратиться в «милицию». Селяне просто боятся разделить участие «афганцев» с Майдана, на которых возбудили уголовное дело за то, что сдали в милицию «крысу», которая шарила по ящикам пожертвований», – написал Ляхович в Facebook.
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По его словам, селяне скрыли найденный труп, чтобы его не разорвали собаки, а сами через третьи руки передали информацию оппозиции с просьбой их в это «не втягивать».
«Все детали этого дела будут обнародованы в ближайшее время, поэтому пока тело официально не передадут «правоохранителям» писать больше ничего не буду», – подчеркнул активист.