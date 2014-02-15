Под Киевом найден труп предположительно участника Евромайдана - СМИ

Об этом сообщает Sprotiv.org со ссылкой на активиста Николая Ляховича.

Также сообщается, что, по словам людей, которые обнаружили труп, на потерпевшем была желто-голубая ленточка, он был одет, как участник акций протеста. «Поскольку тело, по мнению селян, было одето как «майдановец», да еще и с искаженным лицом, то люди побоялись обратиться в «милицию». Селяне просто боятся разделить участие «афганцев» с Майдана, на которых возбудили уголовное дело за то, что сдали в милицию «крысу», которая шарила по ящикам пожертвований», – написал Ляхович в Facebook.

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По его словам, селяне скрыли найденный труп, чтобы его не разорвали собаки, а сами через третьи руки передали информацию оппозиции с просьбой их в это «не втягивать».

«Все детали этого дела будут обнародованы в ближайшее время, поэтому пока тело официально не передадут «правоохранителям» писать больше ничего не буду», – подчеркнул активист.