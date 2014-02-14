Украинцы стремятся в Европу ради свободы и безопасности - Баррозу

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу заявил во время выступления в Лондонской Школе Экономики по реформированию Европейского Союза, добавив, что украинцы стремятся в Европу ради свободы и безопасности.

”Мы прошли долгий путь. Сто лет назад Европа показала миру, как не надо действовать. Сегодня Европа указывает на путь вперед - более мирный, более богатый и более прогрессивный континент, который даже нельзя было представить. Меньше чем через сто дней, когда 500 миллионов людей по всей Европе получат шанс высказать свое мнение о будущем Европы через демократические выборы, мы не должны воспринимать это как должное”, - сказал в выступлении Баррозу.

«Только спросите об этом людей, размахивающих европейскими флагами на улицах Украины. Они стремятся в Европу ради свободы и безопасности. Они знают, что такое Европа», - добавил Президент Европейской Комиссии.