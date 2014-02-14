В родительский дом Анны Герман неизвестные бросили коктейль Молотова

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, сегодня около 17.00 в селе Колодрубы Николаевского района Львовской области неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в дом, где проживали родители Герман, возник пожар, который повредил, по предварительным данным, две комнаты одноэтажного здания.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщили жители села, в доме в последнее время никто не проживал.

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В ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области корреспонденту УНИАН сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются.

Милиция открыла уголовное производство по факту поджога родительского дома народного Герман в селе Колодрубы на Львовщине.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области, 14 февраля в Николаевской райотдел милиции обратился 29-летний львовянин, который сообщил, что в селе Колодрубы Николаевского района огнем поврежден частный дом.

Установлено, что огнем уничтожены комната и коридор дома.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества) .

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте происшествия продолжают работать правоохранители.

Справка УНИАН. Анна Герман (девичья фамилия: Стецив) родилась в с. Колодрубы, Николаевский район, Львовская область. Отец - Стецив Николай Петрович (1932-1971), рабочий. Мать - Ганущак Екатерина Григорьевна (1936 - 3 июня 2013), работник культуры.