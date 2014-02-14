Митингующие частично восстановят движение по Грушевского - Совет ВО “Майдан”

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Совета ВО “Майдан” сегодня во время брифинга зачитали общественные активисты Андрей Дзиндзя и Зорян Шкиряк.

«Сегодня был освобожден последний из активистов Дмитрий Полтавец, поэтому, учитывая выполнение властью требований Майдана относительно освобождения заложников, Совет ВО “Майдан” считает возможным выполнить требования закона «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний», что позволит избежать силового сценария событий», - говорится в заявлении.

«Это не означает, что мы сдаем помещение, это не означает, что мы сносим баррикады, то есть - мы возобновляем движение по улице Грушевского частично”, - отметил Дзиндзя.

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Вместе с тем Совет ВО “Майдан” предупредил власть, что в случае новых репрессий против активистов и митингующих их действия будут значительно масштабнее, чем предыдущие.