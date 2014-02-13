Оппозиция обвиняет прокурора Киева в нарушении закона об амнистии

Об этом заявили в Штабе национального сопротивления.

«Перечень улиц и зданий, который сегодня прозвучал от прокурора Киева как условие для применения закона об амнистии в отношении задержанных участников акций протеста, противоречит самому закону, который был принят 29 января Партией регионов», - говорится в сообщении Штаба.

В свою очередь в столичной прокуратуре обвинили оппозицию в политизации слов прокурора Николая Бескишкого и в попытке исказить смысл его комментариев относительно закона об амнистии.

«Такие заявления являются провокацией. Они подрывают процесс снятия конфликта и напряжения в обществе и направленные на срыв мирного урегулирования ситуации», - отметили в столичной прокуратуре.

Как отмечает пресс-служба ведомства, Николай Бескишкий сообщил о том, что законом предусмотрено разблокировки протестующими 9 улиц в центре столицы путем демонтажа 19 возведенных там баррикад.

Также он подчеркнул, что закон не предусматривает освобождение улиц г. Киева, где проходят мирные акции и собрания.

«Вместе с тем Законом не предусмотрено обязательное освобождение улиц, площадок, площадей и скверов, где проходят мирные акции протеста и собрания, а также зданий негосударственных учреждений», - отметил прокурор.