Оппозиция обвиняет прокурора Киева в нарушении закона об амнистии
Заявления прокурора Киева относительно дополнительных условий исполнения закона об амнистии противоречат самому закону и срывают мирный путь урегулирования кризиса в Украине.
Об этом заявили в Штабе национального сопротивления.
«Перечень улиц и зданий, который сегодня прозвучал от прокурора Киева как условие для применения закона об амнистии в отношении задержанных участников акций протеста, противоречит самому закону, который был принят 29 января Партией регионов», - говорится в сообщении Штаба.
В свою очередь в столичной прокуратуре обвинили оппозицию в политизации слов прокурора Николая Бескишкого и в попытке исказить смысл его комментариев относительно закона об амнистии.
«Такие заявления являются провокацией. Они подрывают процесс снятия конфликта и напряжения в обществе и направленные на срыв мирного урегулирования ситуации», - отметили в столичной прокуратуре.
Как отмечает пресс-служба ведомства, Николай Бескишкий сообщил о том, что законом предусмотрено разблокировки протестующими 9 улиц в центре столицы путем демонтажа 19 возведенных там баррикад.
Также он подчеркнул, что закон не предусматривает освобождение улиц г. Киева, где проходят мирные акции и собрания.
«Вместе с тем Законом не предусмотрено обязательное освобождение улиц, площадок, площадей и скверов, где проходят мирные акции протеста и собрания, а также зданий негосударственных учреждений», - отметил прокурор.