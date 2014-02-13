В центре Киева все спокойно: на Грушевского раздают одежду, на Майдане - охраняют баррикады

Ситуация наМайдане Незалежности и на улице Грушевского в центре Киева остается спокойной.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на ул. Грушевского, возле парламентской библиотеки, активисты организовали раздачу теплой одежды митингующим.

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На Майдане Незалежности и на Крещатике люди занимаются будничными делами: рубят дрова, разносят еду, стоят в карауле на баррикадах.

Также в центре города достаточно много иностранных туристов. Они фотографируют баррикады и фотографируются с митингующими.

Как сообщал УНИАН, во время затишья активисты Евромайдана набивают на своем теле татуировки с национальной и протестной символикой. По информации Reuters, украинские художники сделали рисунки на теле более 100 протестующим.