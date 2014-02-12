Во время затишья активисты на Майдане делают татуировки на память о революции
18:03, 12 февраля 2014Политика
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Евромайдановцы украшают свое тело национальной и протестной символикой.
Активисты Евромайдана набивают на своем теле татуировки с национальной и протестной символикой. По информации Reuters, украинские художники сделали рисунки на теле более 100 протестующим.
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Фотогалерея "Татуировки на память о Евромайдане"
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