В США обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины

Об этом он написал в американском журнале The National Interest, сравнивая официальную позицию США и высказывания советника президента России по украинским вопросам Сергея Глазьева.

«Соединенные Штаты не призывали к отставке демократически избранного президента Януковича. В то же время США не осудили и демонстрантов, которые призывают к его отставке через очевидно антидемократический характер многих его действий. Вашингтон считает, что мирное решение требует договоренностей украинского правительства и оппозиции», - пишет Хербст.

Читайте такжеЛавров: попытки определить за Украину ее будущее - бесперспективныТем временем, предложения советника российского президента Путина Сергея Глазьева бывший посол США в Украине называет «примером несомненного иностранного вмешательства». Джон Хербст напомнил, что Глазьев назвал участников акций протеста в Украине «путчистами» и призвал президента Януковича не вести переговоры с ними.

На прошлой неделе в интервью изданию КоммерсантЇ-Украина Сергей Глазьев сказал, что украинская власть не имеет другого варианта действий, кроме применения силы. «В ситуации, когда власть сталкивается с попыткой государственного переворота, у нее просто нет другого варианта действий», - заявил российский эксперт по вопросам Украины.