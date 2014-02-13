Юрий Андрухович считает, что Украине нужен слабый президент

Об этом он рассказал в интервью Еспресо.TV.

Так, писатель считает, что президентом Украины вполне мог бы быть Виталий Кличко, но с существенным ограничением полномочий.

"Я был бы за то, чтобы Виталий Кличко стал президентом. Но конечно, чтобы это был слабый президент. Имеется в виду, что его полномочия должны быть сведены к представительским функциям. Он очень известный в мире человек. Он мог бы очень много хороших вещей для Украины сделать в силу своего авторитета, контактов, но не командовать судами, прокуратурой, всеми спецслужбами", - сказал Андрухович.

Читайте такжеСМИ: Оппозиция не может договориться по поводу полномочий президента в новой Конституции В то же время, по его мнению, в Германии существует "неправильное понимание" роли Виталия Кличко.

"Конечно, там события в Украине воспринимают по-разному. Например, существует неправильное понимание роли Виталия Кличко. Многие нас поддерживает, потому что считают, что Кличко должен стать президентом. Я тоже не против того, чтобы он стал президентом. Но мы все-таки видим, что это не центральная фигура в Украине", - объяснил писатель.

Читайте такжеКличко согласен на дебаты с Януковичем только после его отставкиОтвечая на вопрос о "развязке Майдана", Андрухович пожелал, чтобы Украина смогла вернуться хотя бы к уровню утраченных свобод и успешно бороться с коррупцией.

"На самом деле, во времена Ющенко у нас была коррумпированая и свободная страна. Сейчас она еще более коррумпирована и не свободна. В этом состоит принципиальная разница. Если хотя бы удастся вернуться к тому состоянию гражданских свобод, которые были во времена предыдущего президента, то это уже можно считать большим достижением нашего общества. А если мы при этом, исходя из этого бойцовского опыта, который приобретается на Майдане, смогли бы расправляться с такими органическими болезнями, как коррупция, то это бы вообще было замечательно", - заявил он.

Напоследок писатель пожелал, чтобы Майдан "как духовный феномен" продолжался как можно дольше.