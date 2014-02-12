В харьковской больнице неизвестные облили зеленкой Яценюка и Турчинова

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел в холле больницы, когда Яценюк и Турчинов выходили после встречи с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.

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По словам Турчинова, одного из нападавших удалось задержать.

Турчинов и Яценюк не стали общаться с журналистами, отметив, что оппозиция имеет единые подходы и единую позицию.

Яценюк пообещал в ближайшее время дать в Киеве пресс-конференцию и объявить итоги встречи с Тимошенко.

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