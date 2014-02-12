Янукович и Фюле обсудили выход из кризиса путем переговоров между обществом, властью и оппозицией

Обсуждались вопросы урегулирования политического кризиса в Украине путем инклюзивного диалога между властью, оппозицией и гражданским обществом, воздержания от насильственных и экстремистских действий, обеспечения уважения к правам человека, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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Сообщается, что Янукович «отметил активную роль Европейского Союза и Совета Европы в нахождении демократических путей выхода из кризиса в Украине. Была подчеркнута важность объективной и беспристрастной оценки внутриполитических процессов в государстве».