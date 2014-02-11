Завтра Яценюк и Турчинов собираются встретиться с Тимошенко

Народный депутат Украины Арсений Яценюк надеется, что завтра он и Александр Турчинов встретятся с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которая находится на лечении в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в интервью журналистам.

Отвечая на вопрос относительно сообщений СМИ о якобы встрече Тимошенко с главой Администрации Президента Андреем Клюевым, Яценюк ответил: “Завтра мы с Александром Турчиновым летим в Харьков. Приезжайте в Харьков, и все расскажем”.

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“Мы точно должны встретиться с Юлией Владимировной. Надеюсь, что это, в конце концов, произойдет, потому что на протяжении полугода нам отказывали в этой встрече”, - отметил Яценюк.

Справка УНИАН. Сегодня, 11 февраля, газета «КоммерсантЪ-Украина» со ссылкой на источник в руководстве одной из оппозиционных фракций написала, что на прошлой неделе в Харькове состоялась встреча Клюева с Тимошенко. Как утверждает источник, предметом переговоров стал поиск общего выхода из нынешней ситуации и объединение усилий Партии регионов и "Батькивщины" в Верховной Раде.

Позже адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк сообщил, что информация СМИ о встрече Тимошенко с Клюевым, которая якобы имела место, не отвечает действительности.

“Мне об этом ничего не известно, защите об этом ничего не известно, Колпащикову (начальнику Качановской колонии — УНИАН) об этом ничего неизвестно. Если бы они встречались, там столько охраны, то есть даже простые люди, которые там были, уже бы дали какую-то информацию. Ничего не известно. Не может это пройти незамеченным для всех. По мнению защиты, это не отвечает действительности”, - сказал он.