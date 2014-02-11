СМИ: Клюев провел встречу с Тимошенко в Харькове

Об этом сообщает КоммерсантЪ-Украина со ссылкой на источник в руководстве одной из оппозиционных фракций.

Как утверждает источник, предметом переговоров стал поиск совместного выхода из нынешней ситуации и объединение усилий ПР и "Батькивщины" в Раде.

Читайте такжеСМИ: Оппозиция не может договориться по поводу полномочий президента в новой Конституции Официально эту информацию в "Батькивщине" не комментируют, а источник, близкий к главе АП, назвал ее "странной". Не располагают информацией и в руководстве фракции ПР.

"У меня нет информации о возможном создании широкой коалиции ПР и "Батькивщины" и назначении Арсения Яценюка премьером. То предложение, которое прозвучало от президента, актуально для Арсения Петровича только в том случае, если он публично отмежуется от оппозиции, от своей программы и согласится выполнять программу президента. Чтобы остальным представителям оппозиции получить министерские портфели, их фракции нужно официально перейти в парламентское большинство. Тогда этот вопрос может хоть как-то обсуждаться", - сказал первый заместитель главы фракции ПР Михаил Чечетов.