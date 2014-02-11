В четверг Эштон обсудит с главой МВФ Лагард финансовую помощь Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Эштон заявила на встрече с комитетом по иностранным делам Европейского парламента, подводя итоги заседания Совета ЕС, состоявшегося в понедельник.

“В четверг я отбываю в Вашингтон, на встречу с главой МВФ Кристин Лаггард. Одна из тем переговоров — помощь Украине”, - сказала Эштон евродепутатам.

“Четко понятно, что есть возможность для нас быть способными помочь Украине. Украина предстала перед серьезными вызовами в экономике в последующие недели и месяцы, но это не произойдет без проведения реформ. Реформы нужны потому, что Украина выбрала нужные реформы с тем, чтобы быть способной двигаться вперед. Касается ли это реорганизации промышленности, чтобы сделать ее более конкурентоспособной, или решения краткосрочных проблем бюджетного дефицита”, - добавила Эштон.

Читайте такжеЕС и МВФ готовы помочь Украине в проведении реформ - Фюле

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в Украине работало несколько миссий МВФ, однако ни один из визитов не привел к возобновлению кредитования экономики Украины в рамках программы stand-by объемом около 15 млрд долл. Отсутствие прогресса в переговорах обусловило отсутствие прогресса с Европейским Союзом о предоставлении финансовой помощи объемом 610 млн. евро.