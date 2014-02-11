Фюле планирует встретиться с украинскими политиками и активистами

Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле в ходе своего визита в Киев встретится с руководством Украины, лидерами политических сил и общественностью.

Об этом сообщил на брифинге директор департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис.

"Планируется, что он на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дня проведет встречу с руководством Украины, руководством политических партий и представителями общественности", - сказал Перебыйнис.

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Он в очередной раз подтвердил неизменность курса Украины на евроинтеграцию.

По его словам, Украина приветствует шаги Евросоюза и международного сообщества, включая международные финансовые институции, направленные на поддержку Украины.