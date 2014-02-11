В Украине приняли во внимание выводы Совета ЕС, касающиеся Украины - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

"В Украине приняли во внимание одобренные 10 февраля выводы Совета ЕС по иностранным делам. Мы отмечаем в целом сбалансированную и конструктивную позицию ЕС по поводу событий в Украине и дальнейшего развития отношений между Украиной и ЕС на основе всестороннего диалога и дальнейшего взаимодействия", - сообщил Перебийнис.

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По его словам, правительство Украины разделяет большинство подходов, обозначенных в выводах Совета ЕС по урегулированию кризиса в стране.

В частности, украинская сторона согласна с позицией ЕС относительно необходимости проведения диалога, воздержания от насилия, а также проведения демонстраций мирного характера.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Совет министров ЕС по иностранным делам принял заключение по ситуации в Украине.

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Совет министров Евросоюза отметил, что новое правительство, конституционная реформа, а также подготовка к свободным и справедливым президентским выборам – именно это способно вернуть Украину на путь реформ.

Министры призвали все стороны в Украине воздержаться от насилия и отмежеваться от радикальных действий, а также провести беспристрастное расследование всех фактов насилия и привлечь виновных к ответственности.

Совет министров ЕС также подтвердил свою решительную настроенность подписать Соглашение об ассоциации, которое включает в себя создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, как только Украина будет к этому готова.