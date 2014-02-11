Фюле сегодня прибудет в Киев
13:23, 11 февраля 2014Политика
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Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле сегодня прибудет в Киев, чтобы помочь представителям власти и оппозиции найти пути выхода из политического кризиса.
Штефан Фюле
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Президента Еврокомиссии Пиа Андеркилде-Хансен.
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"Комиссар Фюле едет сегодня после обеда в Киев. Это уже третий его визит в Украину за последнее время. Он будет пытаться помочь в поиске путей преодоления нынешнего политического кризиса в Украине", - сказала Андеркилде-Хансен.
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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Киев посещала Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Єштон, которая встречалась с представителями украинской власти и оппозиции.
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