Юрий Вербицкий не погиб от переохлаждения - председатель ВСК

Об этом заявляет глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования противоправных действий правоохранительных органов и отдельных должностных лиц, посягательств на права и свободы, жизни и здоровья Геннадий Москаль,ссылаясь на выводы судмедэкспертизы, пишет Gazeta.ua.

"Преступная группа, которая зверски избила Вербицкого и оставила в лесополосе на морозе, прекрасно осознавала, что при таких травмах человек выжить и передвигаться не сможет.

Прошу по данному факту открыть уголовное производство, как покушение на умышленное убийство. Кроме того в действиях неизвестных, похитивших Вербицкого, усматриваются признаки преступления, предусмотренные: ст.255 Уголовного Кодекса Украины - создание преступной организации; ст.127 УК Украины - пытка; ст.135 УК Украины - оставление в опасности; ст.146 УК Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека", - заявил Москаль.

Учитывая изложенное, и на то, что в средствах массовой информации является информация о причастности к данному делу работников подразделений МВД Украины, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, нардеп попросил истребовать данное дело из МВД Украины и принять его к производству Генеральной прокуратуры Украины.