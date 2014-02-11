Юрий Вербицкий не погиб от переохлаждения - председатель ВСК

04:36, 11 февраля 2014
Политика
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Сообщение МВД Украины о том, что причиной смерти активиста Майдана Юрия Вербицкого стало переохлаждение, совершенно не соответствует его травмам.

Вербицкий, похороны

Об этом заявляет глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования противоправных действий правоохранительных органов и отдельных должностных лиц, посягательств на права и свободы, жизни и здоровья Геннадий Москаль,ссылаясь на выводы судмедэкспертизы, пишет Gazeta.ua.

"Преступная группа, которая зверски избила Вербицкого и оставила в лесополосе на морозе, прекрасно осознавала, что при таких травмах человек выжить и передвигаться не сможет.

Прошу по данному факту открыть уголовное производство, как покушение на умышленное убийство. Кроме того в действиях неизвестных, похитивших Вербицкого, усматриваются признаки преступления, предусмотренные: ст.255 Уголовного Кодекса Украины - создание преступной организации; ст.127 УК Украины - пытка; ст.135 УК Украины - оставление в опасности; ст.146 УК Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека", - заявил Москаль.

Учитывая изложенное, и на то, что в средствах массовой информации является информация о причастности к данному делу работников подразделений МВД Украины, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, нардеп попросил истребовать данное дело из МВД Украины и принять его к производству Генеральной прокуратуры Украины.

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