Булатов прокомментировал информацию в СМИ о якобы его переезде в Германию

Один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов ищет возможности предоставления убежища пострадавшим автомайдановцам в европейских странах, в том числе в Германии.

Так он прокомментировал "Украинской правде" информацию, распространенную немецкими СМИ о том, что он стремится переехать в Германию.

По словам Булатова, СМИ не совсем корректно трактовали суть его обращений. "Они касались изучения возможностей предоставления убежища пострадавшим автомайдановцам в европейских странах, в том числе и в Германии", - сказал Булатов.

"Да, мой отец живет там, но единственной моей целью было, есть и будет жить в Украине", - отметил Булатов.

В течение недели планируется ряд его встреч с европейскими политиками.

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Ранее «Немецкая волна» со ссылкой на газету Rheinische Post сообщила, что Булатов стремится переехать в Германию. Издание цитировало письмо, направленное министру иностранных дел ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмаеру председателем молодежной организации европейских консерваторов Бенедиктом Петтерингом. В этом письме политик рассказывает, что общался с Булатовым по телефону. Петтеринг просит главу немецкого МИД посодействовать Булатову в получении вида на жительство.

Как сообщал УНИАН, Булатова похитили 22 января, а 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района. Как рассказал сам активист, неизвестные били его, истязали, порезали ему ухо и даже распинали – у него проколы на руках. Он был госпитализирован в столичную частную клинику «Борис».

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По факту исчезновения Булатова открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Кроме того, Булатов был объявлен в розыск, и он фигурирует по уголовному производству по факту массовых беспорядков (ст. 294 УК) в качестве подозреваемого.

Заместитель генерального прокурора Лилия Фролова заявила 2 февраля об отсутствии каких-либо препятствий для выезда Булатова за границу. По ее словам, разрешение на его выезд предоставил Шевченковский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры.

3 февраля утром стало известно, что Булатов прибыл на лечение в Вильнюс.