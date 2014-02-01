Потерпевший Дмитрий Булатов принял решение сдерживать следствие - милиция

Об этом УНИАН заявил заместитель начальника Следственного управления ГУ МВД Украины в Киевской области Григорий Мамка.

По его словам, врачи разрешили следователям проводить допрос, поэтому следственная группа прибыла, чтобы допросить Булатова как потерпевшего в уголовном производстве о его похищении, открытого по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины.

«Но он отказался от допроса без адвоката. Мы ожидали прибытия адвоката. После этого , уже в присутствии своего адвоката Дмитрий Булатов снова отказался. Мы напомнили Булатову , что в его интересах сотрудничать со следствием , поскольку речь идет о расследовании его же похищения. И показания потерпевшего являются крайне важными для быстрого и эффективного расследования. Несмотря на это , пострадавший принял решение сдерживать следствие», - отметил Мамка.

Как сообщал УНИАН, 23 января активисты Автомайдана заявили об исчезновении Булатова. Позже в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве сообщили , что жена Булатова через своего адвоката написала в милицию заявление об исчезновении мужа.

Булатова нашли 30 января в селе Вишенки Бориспольского района Киевщины. Сейчас он находится в столичной клинике «Борис». По словам друзей Булатова, неизвестные злоумышленники неделю пытали мужчину, не давали ему пищи и пытались узнать, кто финансирует Автомайдан.