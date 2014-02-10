Комиссар Совета Европы заявил, что в Украине неправильно используется слово «амнистия»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Амнистия, как правило, применяется к тем людям, вина которых в совершении правонарушений является доказанной. Очень часто проблема в Украине заключается в том, что многие люди, которые были задержаны и в отношении которых были открыты уголовные производства, ни в каких преступлениях не виновны, они просто были ни в чем не виновными прохожими», - сказал Муйжниекс.

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По его словам, согласно международному праву, амнистия не допускается за совершение особо тяжких преступлений, и сюда также должны входить все правонарушения со стороны полиции.