СМИ: В Украине формируются две полузаконные армии

Как сообщает ТСН.Тиждень, среди таких организаций - харьковский клуб боев без правил "Оплот", "Казаки" и российские байкеры.

Как известно, идею так называемого "Украинского фронта" произнесли политики на собраниях первичных организаций Партии регионов в Харькове. Бойцы "Оплота" теперь выступают как "общественные активисты". Они первые официально объявили себя врагами Майдана. Собраться с силами "бойцам без правил" помогает власть. Для этого в Харькове устраивают многотысячный слет руководителей первичных организаций Партии Регионов. Повесткой дня они постановили создания "Украинского фронта", как антипода Майдана, а символом общественной инициативы стала георгиевская лента.

Читайте такжеПредставители АнтиАвтомайдана хотят растащить МайданКроме "Оплота", с провластных позиций выступают некоторые афганцы и "Казаки", которые имеют тесные связи с российскими "казачьими" женами.

"Мы все до единого вышли на защиту нашего города бок о бок с "Оплотом". Прозвонил атаману великого войска донского - дали 10 тысяч казаков", - рассказал атаман Игорь Черноиванов.

Кроме того, российские байкеры уже десантировались в Крыму. Теперь они также - "Украинский фронт".

Примечательно, что "народные дружины", как их называют в некоторых регионах, финансируются из местных бюджетов.

Параллельно создают отряды самообороны и на Западе страны. Руководитель самообороны Евромайдана Андрей Парубий недавно сообщил о создании общенациональной "мини-армии", которая будет координировать свои действия с Киевом. Руководители самообороны разъехались по регионам - укреплять позиции на местах. Сейчас в ряды самооборонцев вошли 12 тыс. членов.

Таким образом, вскоре в Украине может появиться сразу две полузаконные армии.