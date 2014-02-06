Федерализация Украины позволит избежать противостояния в стране- советник Путина

Об этом он сказал в интервью Коммерсант-Украина.

Глазьев отметил, что России невыгоден раскол Украины, поскольку она сотрудничает со всем спектром промышленности как на Востоке и Западе Украины.

"Противостояние в обществе с применением насилия, гражданская война, раскол Украины — этого надо избежать. И должен отметить, что Виктор Янукович делает все возможное, чтобы избежать такого сценария. А его противники — напротив, занимаются провокациями", - подчекнул Глазьев, отметив, что именно западные области Украины являются "раскольниками", которые уже вышли из подчинения существующей власти, захватывая здания ОГА.

Отвечая на вопрос, приведет ли федерализация Украины к ее разделению, советник Путина ответил отрицательно. Он считает, что федерализация Украины поможет избежать противостояния внутри страны.

"В рамках жесткого унитарного государства будет идти постоянное противостояние. Чтобы его прекратить, нужна федерализация. Нужно дать регионам достаточно прав, возможность самостоятельно формировать свои бюджеты и даже возможность частичного внешнеполитического самоопределения. В мировой практике есть такие примеры, хотя они и выглядят странно с точки зрения международного права, когда в рамках одной страны действуют разные торгово-экономические режимы. Например, в составе Дании есть Гренландия, при этом Дания является частью Евросоюза, а Гренландия — нет. Так что это — здравое предложение для Украины", - считает советник президента РФ.