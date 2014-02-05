Глава МИД Литвы назвал российское давление на Украину "наукой, которую надо выучить"

В частности, это касается остановки Украиной движения к ассоциации с ЕС и дальнейших массовых протестов в украинских городах, заявил сегодня специальному корреспонденту Радио Свобода в Вильнюсе министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

По его словам, то же касается и давления Кремля на другие страны-участницы инициативы Европейского союза «Восточное партнерство».

Читайте такжеЕвросоюз не будет бороться с Москвой за Украину - МИД Литвы«Мы привыкли к свободному, демократическому развитию событий. Но те методы, которые Россия применяла против членов «Восточного партнерства», переходили все рамки, и это не учитывалось. Это наука, которую нам надо выучить, чтобы в дальнейшем активнее влиять на ситуацию, активнее помогать таким странам, как Грузия и Молдова. Домашние задания - реформы, мы за них не сделаем, но мы можем сделать этот процесс максимально гладким», - сказал он.

Линкявичус также подчеркнул, что, несмотря на события последних двух месяцев, Украина и в дальнейшем имеет возможность подписать соглашение об ассоциации с ЕС, как только она выполнит необходимые для этого условия. Речь идет, в частности, о реформировании законодательства, которое остановилось после отказа украинских властей от курса на евроинтеграцию.

По словам главы литовского МИД, Евросоюз и США сейчас обсуждают возможность финансовой помощи Украине, которую могут предоставить при условии формирования нового правительства и наказания виновных в избиении и убийстве протестующих.