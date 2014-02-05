Рыбак закрыл заседание парламента
12:14, 05 февраля 2014Политика
0
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак закрыл сегодняшнее заседание парламента
Рыбак закрыл заседание Рады
Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что депутаты не могут принять ни одного решения относительно календарного плана сессии.
Читайте такжеРада не может ничего рассматривать, пока не вернут Конституцию 2004 года - оппозиция
Таким образом, Рыбак объявил перерыв в заседании парламента до завтрашнего утра, чтобы “руководители фракций и рабочая комиссия подготовили закон по конституционной реформе”. Кроме того, сказал Рыбак, должен быть рассмотрен и календарный план, а завтра утром будут поставлены на голосование предложения, согласованные всеми фракциями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter