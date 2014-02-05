Рыбак закрыл заседание парламента

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что депутаты не могут принять ни одного решения относительно календарного плана сессии.

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Таким образом, Рыбак объявил перерыв в заседании парламента до завтрашнего утра, чтобы “руководители фракций и рабочая комиссия подготовили закон по конституционной реформе”. Кроме того, сказал Рыбак, должен быть рассмотрен и календарный план, а завтра утром будут поставлены на голосование предложения, согласованные всеми фракциями.