В Киеве пропала активистка Евромайдана из Дании – СМИ

Официальные запросы направлены в городские больницы и органы внутренних дел, сообщает ТСН со ссылкой на РБК Украина. Сообщается, что в сети опубликованы фото пропавшей женщины и телефоны, по которым можно сообщить имеющуюся информацию.

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Министерство иностранных дел Дании не раскрывает личность пропавшей активистки, однако из украинских источников известно, что речь идет о 29-летней Сиссель Kaйер Андресен. Власти Дании отмечают, что опасения по поводу судьбы датчанки вызывает тот факт, что в последнее время участились случаи похищения и пыток людей, принимающих участие в протестных акциях на Майдане Незалежности.

Как сообщалось, от ”Беркута”, милиции и ”титушек” пострадало более сотни журналистов. Об этом сообщает Институт массовой информации.