В Общественном секторе Евромайдана насчитали 1739 жертв репрессий

Об этом заявил активист Общественного сектора Евромайдана Владимир Вятрович.

Сегодня возле баррикады со стороны Европейской площади несколько сотен активистов провели флеш-моб «Никто не забыт, ничто не забыто!». В руках митингующие держали транспаранты с цифрами пропавших без вести, пострадавших и погибших участников Майдана, сообщает Радио Свобода.

Около часа дня участники акции присели и схватились за голову. По их словам, это символизирует то, что люди, которые рядом, могут вдруг исчезнуть, если репрессии продолжатся и, что эта проблема касается каждого жителя Украины.

Читайте такжеМВД не подтверждает информацию о многочисленных исчезновениях людей за время Евромайдана «За неполные три месяца мирного протеста жертвами репрессий стали 1739 человек, причем 4 из них погибли, а 35 до сих пор считаются без вести пропавшими. Кроме того, мы являемся свидетелями того, как в центре столицы похищают людей, похищают их посреди улиц и подвергают страшным пыткам», - рассказывает один из организаторов акции Владимир Вятрович.

Кроме того, активисты заявляют, что такие нарушения прав человека в Украине происходят впервые за последние 20 лет, поэтому целью акции было обратить на это внимание как украинцев, так и европейского сообщества. Митингующие убеждены, что «установление диктатуры в Украине является угрозой для мирового демократического порядка».

Акцию посвятили приезду в Киев комиссара по правам человека Совета Европы Нилса Муйжниекса. Он прибывает в Украину завтра.