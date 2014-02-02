В Беларуси хотят арестовать футбольных фанатов, поддерживающих Евромайдан

В Беларуси в отношении всех 23 фанатов футбольного клуба «БАТЭ», запечатленных на фотографии с акции в поддержку Евромайдана, вынесены судебные постановления об административном аресте, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

«Также в милицию вызывают многих ребят, которые непричастны к данной акции. По предварительной информации, ребят вычислили по камерам видеонаблюдения. Перед акцией ребята посещали игру волейбольного клуба «БАТЭ». Стоит отметить, что лиц фанатов «БАТЭ» на фотографии не видно», - отмечается в сообщении фанатского ресурса belultras.by.

Читайте такжеВКонтакте заблокирует сообщества, сменившие тематику на Евромайдан

Как сообщал УНИАН, ранее два болельщика клуба были осуждены (один – на пять суток, судьба второго неизвестна) и уже отбывают наказание.

Дела в отношении борисовских болельщиков были заведены за несанкционированную акцию в поддержку Евромайдана: около двух десятков фанатов выстроились на улице в линию с транспарантами «Трымайся, Украiна! Мы з вамі» и «Героям слава!», а также бело-красно-белым флагом.

Фото с заретушированными лицами было размещено в интернете.