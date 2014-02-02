В Днепропетровске состоялись Народное вече и митинг в поддержку ПР

Сегодня в Днепропетровске одновременно прошли Народное вече и митинг в поддержку Президента Украины Виктора Януковича, в которых приняли участие примерно одинаковое количество участников - по 1,5-2 тысячи человек.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты местного Евромайдана в парке им. Лазаря Глобы требовали объективно расследовать дело о «попытке штурма» облгосадминистрации 26 января и отпустить задержанных по подозрению в массовых беспорядках мирных граждан.

Среди требований протестующих к властям на Днепропетровщине - прекращение преследования активистов протестных акций. От центральной власти они требуют восстановить Конституцию образца 2004 года.

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После митинга участники акции прошли маршем по центральным улицам города до Европейской площади.

Митинг в поддержку действующего президента, организованный областной организацией Партии регионов состоялся возле облгосадминистрации. Выступающие , в том числе руководители области осуждали «экстремистов», призвали к «мирному урегулированию и стабильности».

Во время проведения акций нарушений общественного порядка не зафиксировано. Обе акции охраняли более 150 милиционеров.