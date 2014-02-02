За кровопролитие на Грушевского должны взять ответственность лидеры оппозиции - Кернес

Об этом Кернес сказал в интервью радиокомпании ”Голос России”, передает ИТАР-ТАСС.

”В Киеве происходит незаконный, неконституционный захват власти, причем, системно спланированный. Но они (лидеры оппозиции) уходят от ответственности, потому что толпа радикально настроенных, экстремистски настроенных людей их уже не слышит и не слушает”, - подчеркнул Кернес.

Читайте такжеКернес кричал журналистам Позор и требовал прорвать информблокадуМэр Харькова также подверг критике позицию западных политиков.

”Запад не видит, что делает сегодня толпа. Запад не видит вандалов, ”коктейли Молотова”, разбитые мостовые, моральный и материальный ущерб, нанесенный стране. Запад только видит, что сегодня правоохранители стоят на страже безопасности страны. Они это осуждают. Поэтому, я считаю, что Запад конкретно вмешивается”, - подчеркнул Керкес.

Читайте такжеКернес грозит более чем жестким отпором за попытку захвата мэрии ХарьковаОн призвав Европу, прежде чем говорить ”о каких-то санкциях”, придерживаться объективности в оценках.

”Тем более, то, как на Западе подавляют такие митинги, знают все”, - добавил Кернес.

Как сообщал УНИАН, столкновения между митингующими и стражами порядка начались в Киеве 19 января. Сотни людей ранены, есть погибшие.