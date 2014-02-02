Минувшей ночью в Киеве снова сожгли несколько автомобилей
16:25, 02 февраля 2014Политика
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Минувшей ночью в Киеве снова сожгли несколько автомобилей .
За ночь в Киеве сожгли 6 автомобилей / Фото: mefimus
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции , от огня пострадало 6 частных автомобилей в Дарницком, Днепровском и Оболонском районах .
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В ночь на 30 января в столице неизвестные подожгли более 20 автомобилей .
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