Минувшей ночью в Киеве снова сожгли несколько автомобилей .

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции , от огня пострадало 6 частных автомобилей в Дарницком, Днепровском и Оболонском районах .

Читайте такжеМилиция задержала грузина по подозрению в поджоге автомобилей в КиевеВладельцы поврежденных транспортных средств и причины возгорания устанавливаются.

Читайте такжеВ Киеве за сутки сожгли 23 автомобиляКак сообщал УНИАН , в ночь на субботу в столице огнем было уничтожено 7 легковушек, а также неизвестные в центре Киева сожгли машину представительницы правительства Канады в Украине.

В ночь на 30 января в столице неизвестные подожгли более 20 автомобилей .