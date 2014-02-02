Оппозиция в ВР потребует отмены закона Мирошниченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко заявил со сцены Майдана в Киеве.

Читайте такжеУкраине нужна перезагрузка власти - Кличко «В парламенте на следующей неделе мы будем требовать пересмотра так называемого закона об амнистии», - отметил Кличко, добавив: «Его надо отменить и принять другой - предусматривающий безусловное освобождение заложников».

Как сообщал УНИАН, 29 января в парламенте около 23 часов фракции ПР и КПУ , а также 11 внефракционных депутатов без обсуждения приняли закон, разработанный Мирошниченко, «Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний» (4021-3).

Читайте такжеКличко и Яценюк выступили на Евромайдане в Мюнхене Это произошло после того, как в парламент прибыли Президент Украины Виктор Янукович, и.о. премьер - министра Сергей Арбузов и глава Администрации Президента Андрей Клюев и провели совещание с фракцией Партии регионов.

Законом предусматривается, что амнистия протестующих возможна только после того, как будут освобождены все административные здания и дороги .Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта, требуя амнистии задержанных активистов без каких-либо условий.