Оппозиция в ВР потребует отмены закона Мирошниченко
Лидер «УДАРа» Виталий Кличко заявляет, что на следующей неделе оппозиция в Верховной Раде будет требовать отмены принятого закона об амнистии авторства депутата от Партии регионов Юрия Мирошниченко и принятия вместо него, предусматривающего безусловное освобождение « заложников».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко заявил со сцены Майдана в Киеве.
Читайте такжеУкраине нужна перезагрузка власти - Кличко «В парламенте на следующей неделе мы будем требовать пересмотра так называемого закона об амнистии», - отметил Кличко, добавив: «Его надо отменить и принять другой - предусматривающий безусловное освобождение заложников».
Как сообщал УНИАН, 29 января в парламенте около 23 часов фракции ПР и КПУ , а также 11 внефракционных депутатов без обсуждения приняли закон, разработанный Мирошниченко, «Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний» (4021-3).
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Законом предусматривается, что амнистия протестующих возможна только после того, как будут освобождены все административные здания и дороги .Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта, требуя амнистии задержанных активистов без каких-либо условий.