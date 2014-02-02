Янукович завтра выйдет на работу после больничного

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом сообщил заместитель руководителя Государственного управления делами по медицинским вопросам Александр Орда.

Читайте такжеПосле визита в Раду Янукович ушел на больничный«После прохождения необходимого курса лечения Президент Украины чувствует себя хорошо, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. В понедельник Виктор Янукович планирует выйти на работу», - сказал Орда.

Как сообщал УНИАН, Президент находился на больничном с 30 января.