Янукович завтра выйдет на работу после больничного
15:05, 02 февраля 2014Политика
0
Завтра, 3 февраля, Президент Украины Виктор Янукович выйдет на работу после пребывания на больничном в связи с острым респираторным заболеванием.
Янукович завтра выйдет на работу
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом сообщил заместитель руководителя Государственного управления делами по медицинским вопросам Александр Орда.
Читайте такжеПосле визита в Раду Янукович ушел на больничный«После прохождения необходимого курса лечения Президент Украины чувствует себя хорошо, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. В понедельник Виктор Янукович планирует выйти на работу», - сказал Орда.
Как сообщал УНИАН, Президент находился на больничном с 30 января.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter