В Ивано-Франковской области с обморожением за сутки госпитализированы 10 человек
13:46, 02 февраля 2014Политика
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В Ивано-Франковской области с обморожением за сутки госпитализированы 10 человек.
Спасатели призывают не находиться на морозе длительное время
Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, случаи травмирования людей в результате обморожением зафиксированы в Косивском, Калушском, Снятинском, Коломыйском, Рогатинском районах и в Яремче.
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