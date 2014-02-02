Луценко рассказал, как его дважды пытались арестовать

Об этом он заявил в интервью радиостанции ”Эхо Москвы”, сообщили УНИАН в ТУР.

Читайте такжеВ ВР собраны подписи за смену руководства парламента - Луценко«У меня же были два новых ареста, или попытки ареста: первый, декабрьский - за организацию массовых беспорядков, а второй, январский - я уже диверсант. Так что вы аккуратно. У меня 110-я статья - «покушение на конституционный уклад», 111-я - «на территориальную целостность», это уже даже интересно. Но самая главная - 113-я - «диверсии», - сказал Луценко.

Читайте такжеЛуценко: беркутовцы получают три тысячи за пойманого революционераПо словам лидера ТУР, ему «посоветовали так немного дома не поночевать, потому было время почитать Фаулза и немного отдохнуть, подкрепиться».

«А перед этим был, как ни странно, Ницше. Ну, у меня вообще такой разброс. Я обычно читаю книгу художественную, параллельно политическую или философскую одновременно», - добавил Луценко.