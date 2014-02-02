В Украине из-за непогоды обесточены 257 населенных пунктов

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области без электроснабжения остаются 86 н.п., в Николаевской – 59 н.п., в Крыму – 50 н.п., в Херсонской – 33 н.п., в Донецкой – 18 н.п., в Черновицкой – 8 н.п. и во Львовской – 3 н.п.

Читайте такжеИз-за непогоды в Украине остались без электричества более 500 населенных пунктовК восстановительным работам привлечены бригады облэнерго.

На протяжении суток возобновлено электроснабжение в Тернопольской и Ивано-Франковской областях.