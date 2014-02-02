Украинцам показали кинонаппараты времен "до кино"
03:16, 02 февраля 2014Политика
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Национальный Центр Александра Довженко представил проект реконструкции проекционного и съемочного аппаратов, изготовленных по чертежам украинского изобретателя Иосифа Тимченко
Впервые эти аппараты продемонстрировали 1893 года в Одессе - за два года до официальной даты рождения кино, сообщает Радио Свобода.
По словам реконструкторов, Иосиф Тимченко в своих разработках опередил французских изобретателей братьев Люмьер, которых считают родоначальниками кинематографа - он придумал более совершенный принцип прерывистого движения изображений. Однако аппараты Тимченко запатентованны так и не были.
Также специалисты рассказали больше о начале истории мирового кинематографа и продемонстрировали первые аппараты, создававшие иллюзию движущегося изображения.
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