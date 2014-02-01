Кремль рассматривает 4 сценария по отношению к Украине - экс-советник Путина

Кремль готовится к расчленению Украины

Об этом заявил экс-советник Владимира Путина, член российского "Комитета солидарности с Майданом" и экономист Андрей Илларионов в эфире "Громадського телебачення", пишет Gazeta.ua.

"Я хотел бы еще раз обратиться к вам и к вашим зрителям. Сейчас судьба, не побоюсь этого слова, не только Майдана, но и Украины будет решаться в течение ближайшей недели - максимум двух недель. Это ключевые события и ключевое время", - заявил он.

"И мне кажется, что именно в эти две-три, максимум, недели будет решаться судьба независимой Украины", - добавил Илларионов.

Он обратил внимание на то, что в эфире российского телевидения такие спикеры как Владимир Жириновский, Сергей Глазьев и Сергей Доренко неоднократно призывали к жесткому подавлению выступлений оппозиции в Киеве.

"Никто уже не скрывает, идет откровенная пропагандистская подготовка к вмешательству со стороны России в украинские дела", - сказал Илларионов.

Он уточнил, что Кремль сомневается в надежности Виктора Януковича, в качестве возможной альтернативы ему рассматриваются Андрей Клюев и Виктор Медведчук.

"Кремль перестал ориентироваться только на Януковича. Видимо, принято решение, что оказался недостаточно надежным... Действия осуществляются независимо от того, какова позиция Партии регионов и Януковича", - утверждает экс-советник Путина.

По его словам, в последнее время в отношении Украины неоднократно озвучивался тезис: "Главное дожить и пережить начало Олимпийских игр".

"Потом иностранные гости либо уже уедут, либо будет не существенно, останутся ли они.. Главные решения должны быть приняты в течение максимум 10 дней... Иначе Украина может выйти из кризиса и окрепнуть... Наконец, в последующем внимание Запада в последующем может быть больше, нежели сейчас", - пояснил Илларионов логику руководства РФ.

По его словам, Кремль рассматривает 4 сценария по отношению к Украине.

Первый - полный контроль над всей Украиной с помощью лица, которое будет пользоваться доверием всей страны. "Но этот вариант становится маловероятным", - отметил Илларионов.

"Главный вариант, на котором сосредотачивается большая часть сил, - федерализация или конфедерализация Украины. Люди, так или иначе связанные с Кремлем, постоянно называют этот вариант... Цель заключается в том, чтобы установить контроль над Восточной и Южной частью Украины", - добавил он.

"Третий вариант - если не удастся установить контроль над всем Юго-Востоком, то установить над наиболее важными районами. Первые кандидаты - Одесса, Николаев, Луганск, Донецк, Харьковская области, Крым", - рассуждает Илларионов.

"Четвертый вариант - Крым либо же остановиться только на Севастополе. По сути дела, единственном регионе Украины, где удельный вес русских жителей превышает половину населения региона. Ранее подобные планы высказывались в частных выступлениях, академических, а сейчас это активно обсуждается в прямом эфире в прайм-тайм государственных телеканалов. Говорится, что Украина - несостоявшееся государство. Самое главное, что исторический шанс на "воссоединение России" через несколько недель может закрыться, поэтому откладывать решение вопроса нельзя", - пересказал экс-советник Путина.

"Ситуация очень похожа на то, что было летом 2008 года, когда российское руководство решило, что только в том году можно добиться отторжения Абхазии и Южной Осетии от Грузии. Тогда в секретном докладе говорилось, что окно возможностей - не более чем конец 2008 года. Это было время Пекинской олимпиады. Очевидно, какой-то подобный документ по Украине уже существует, и его цитируют разные выступающие люди в российских СМИ", - предполагает Илларионов.

Он напомнил, что в 2008 году "на саммите НАТО в Бухаресте Владимир Путин сказал, что Украина - историческое недоразумение, государство, созданное на российских землях".

Илларионов также прокомментировал заявления активистов Майдана о том, что в Украине уже присутствуют представители российских спецслужб.

"Украина уже воспринимается как будущий театр боевых действий. Туда уже забрасываются подразделения, которые должны быть до официального начала серьезных операций... Понятно, что современная Украина - это не Грузия, не занятие аэропорта в Косово. Украина - более крупная страна. По отношению к ней могут быть применены гораздо более тонкие средства - пользоваться будут украинскими силами, политиками, лишь при некотором сопровождении российских подразделений", - считает экс-советник Путина.