Арбузов провел встречу со спецпредставителем ООН

Сегодня Первый вице-премьер министр Украины Сергей Арбузов провел встречу со специальным представителем Генсекретаря ООН по ближневосточному урегулированию Роберт Серри. Представитель Правительства проинформировал Роберта Серри о внутриполитической ситуации в Украине.

Сергей Арбузов выразил надежду, что встреча поможет глубже понять непростую ситуацию в стране, высказать свои мнения и обменяться позициями.

«Я очень рад, что в такое тяжелое для нашей страны время нас посещают наши партнеры и мы можем обсудить проблему, которая сложилась и найти решение, которое могло бы помочь решить ситуацию в максимально позитивном для обеих сторон ключе», - отметил Сергей Арбузов.