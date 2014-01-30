Арбузов провел встречу со спецпредставителем ООН
16:04, 30 января 2014Политика
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Сергей Арбузов проинформировал спецпредставителя ООН о ситуации в Украине.
Арбузов выразил надежду, что встреча поможет глубже понять непростую ситуацию в стране
Сегодня Первый вице-премьер министр Украины Сергей Арбузов провел встречу со специальным представителем Генсекретаря ООН по ближневосточному урегулированию Роберт Серри. Представитель Правительства проинформировал Роберта Серри о внутриполитической ситуации в Украине.
Сергей Арбузов выразил надежду, что встреча поможет глубже понять непростую ситуацию в стране, высказать свои мнения и обменяться позициями.
«Я очень рад, что в такое тяжелое для нашей страны время нас посещают наши партнеры и мы можем обсудить проблему, которая сложилась и найти решение, которое могло бы помочь решить ситуацию в максимально позитивном для обеих сторон ключе», - отметил Сергей Арбузов.
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