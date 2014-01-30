В Кировограде суд отпустил арестованного преподавателя КГПУ им. Винниченко

Как сообщили УНИАН в информационном центре кировоградского Евромайдана, сегодня апелляционный суд Кировоградской области, заслушав свидетелей, постановил удовлетворить апелляционное заявление защиты Ратушняка и отменить решение Кировского районного суда от 28 января об аресте на 60 суток.

Защитник обвиняемого Лана Kевицкая заявила о грубом нарушении законодательства со стороны судьи Кировского районного суда Евгения Завгороднего, который, по ее словам, согласно закону не имел права в данном случае избирать столь суровую меру пресечения. Защитник выступила с требованием отменить это решение.

Читайте такжеСМИ: В Кировограде арестованы десять активистов (список)Прокурор в свою очередь сообщил, что на момент избрания меры пресечения арест был оправдан, однако в силу новых обстоятельств, установленных следствием, считает, что дальнейшее содержание под стражей должен решаться на рассмотрение суда.

Свидетели охарактеризовали кандидата педагогических наук, преподавателя Кировоградского государственного педагогического университета им. В. Винниченко Ратушняка исключительно положительно, также сообщили, что четко слышали выступление Ратушняка на митинге 26 января и, по их словам, никаких призывов к штурму в его речи не было.

Ратушняка освободили в зале суда под личное обязательство. То есть он обязан по первому требованию прибыть к следователю, а также сообщать ему об изменении места жительства.

Как сообщал УНИАН, 28 января Кировский районный суд Кировограда арестовал на два месяца активиста местного Евромайдана, кандидата педагогических наук, преподавателя Кировоградского государственного педагогического университета им. В. Винниченко Александра Ратушняка. Ему инкриминируют хулиганство и призывы к штурму ОГА и подстрекательство к противоправным действиям.

26 января в Кировограде около 1 тыс. человек провели митинг и прошли шествием по центральной улице города, заблокировав при этом одну дорожную полосу.

Активисты выкрикивали "Банду геть!", "Кировоград вставай!", и "Присоединяйся к нам". По дороге колонна увеличилась, кировоградцы присоединялись к шествию.

Возле памятника Богдана Хмельницкого мнения активистов разделились: более радикальные предлагали возвращаться на площадь Кирова для штурма облгосадминистрации, другие - не готовы на это пойти. После радикальных призывов некоторые люди начал расходиться.

В итоге решили собирать следующее вече 28 января в 10:00, причем приходить призвали только мужчин.

Во время митингов двум активистам Евромайдана, отцу и сыну Шмиленко, разбили голову. По словам пострадавших, удары резиновым молотком нанесли "титушки".