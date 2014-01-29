МВД: Национальная гвардия, созданная на Евромайдане, вне закона

Об этом сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, комментируя появление в средствах массовой информации сообщений о «создании на так называемом «евромайдане» формирования под названием «национальная гвардия».

По информации МВД, «митингующие, которые в нее вступили, якобы уже приняли присягу не украинскому народу, а «украинской нации». В состав этого незаконного формирования вошли представители «самообороны Майдана», казаки и «Правый сектор». В сообщениях СМИ освещаются факты организации, вооружение и тренировки этих лиц с целью оказания сопротивления представителям власти».

МВД призывает организаторов и участников незаконных военизированных формирований прекратить противоправную деятельность, поскольку, согласно ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, за создание военизированных или вооруженных формирований и участие в их деятельности предусмотрены санкции в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Руководство такими формированиями влечет за собой лишение свободы на срок до десяти лет.