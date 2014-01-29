Милиция опровергает информацию о двух раненых из огнестрельного оружия на Грушевского

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, «на протяжении последних двух-трех дней ни с улиц Грушевского или Крещатик, ни из какой-либо больницы не поступало никаких сообщений об огнестрельных ранениях людей, которые находятся в центре Киеве».

Как сообщал УНИАН, депутат Киевсовета от «УДАРа» Алексей Давыденко заявил, что сегодня ночью в больницу с улицы Грушевского были доставлены два активиста с огнестрельными ранениями.

По его словам, эта информация поступила «УДАРу» из достоверных источников.

Как сказал Давыденко, в 17-ю больницу Киева (Лабораторный переулок) были доставлены молодой парень и мужчина старшего возраста. «Люди были официально госпитализированы и им была оказана медицинская помощь», - сказал Давыденко.

Он отметил, что власть прибегает к очередной провокации, чтобы снова обострить ситуацию в Киеве. «С одной стороны, власть говорит, что проводит переговоры о мирном урегулировании ситуации, а с другой – происходит отстрел митингующих. Мы требуем от силовиков прекратить применять оружие против людей, в то время как все стороны пытаются найти выход из конфликта», - заявил Давыденко.