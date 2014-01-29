В Николаевской области "скорая" врезалась в дерево - 5 человек госпитализированы

Как сообщили УНИАН в Госавтоинспекции области, авария произошла 28 января около 17.00 вблизи с. Балабановка.

Читайте такжеВ Канаде из-за снега столкнулись сорок машин, пострадали 30 человекПо предварительным данным, водитель УАЗ-3741 не учел дорожные условия, а именно гололед не обработанный противогололедными материалами, не выбрал безопасную скорость движения в результате чего не справился с управлением и допустил съезд на обочину, где произошло столкновение с деревом.

Читайте такжеНа Южной железной дороге за год произошло 11 ДТПКак выяснилось, врачи возвращались в медицинское учреждение вместе с пациентом, которому необходима была помощь.

В результате ДТП в Жовтневую центральную райбольницу госпитализированы 5 человек с травмами различной степени тяжести - водитель "скорой", два медицинских работника, пациент и его жена.