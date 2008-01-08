Томенко сказал, какое слово пополнило ненормативную лексику

Народный депутат Украины от БЮТ Николай ТОМЕНКО считает принятие нового тендерного законодательства одной из первоочередных задач Верховной Рады.

Об этом говорится в комментарии народного депутата, переданном УНИАН его пресс-службой.

„К сожалению, за последний период нынешняя система государственных закупок превратилась в серьезную угрозу для жизнедеятельности страны, а слово „тендер” стало уже словом ненормативной политической лексики. Поэтому сегодня крайне необходимо законодательное совершенствование процедуры государственных закупок, в первую очередь, в гуманитарной сфере”, - считает Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что закрепленная на сегодня в законодательстве процедура тендерных закупок и ее фактическая коммерциализация создали серьезные проблемы для отраслей здравоохранения, образования, культуры и спорта. Отдельное внимание Н.ТОМЕНКО обратил на ситуацию с тендерными закупками в сфере спорта высших достижений, особенно ввиду необходимости полноценной подготовки украинских спортсменов к летней Олимпиаде в Пекине. Как известно, олимпийские виды спорта пользуются при подготовке спортсменов оборудованием и инвентарем, только сертифицированным международными организациями. А это автоматически делает невозможным проведение тендера при участии нескольких участников.

Также, по словам народного депутата, чрезвычайно острое положение сложилось и в сельской местности. Проведение полноценных тендеров при участии трех участников, обязательная уплата участниками тендерного обеспечения в размере до 5% стоимости товаров или услуг и выполнение других условий является для села практически невозможным, и потенциальные участники тендеров просто не заинтересованы принимать в них участие.

„Тема тендерных закупок была одной из ключевых во время избирательной кампании, и все политические силы взяли на себя обязательство усовершенствовать и изменить эту систему в новом парламенте. Поэтому одна из первоочередных задач нынешней Верховной Рады - принятие нового закона „О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства”, который бы демократизовал процедуру государственных закупок и устранил негативные последствия несовершенного действующего законодательства в этой сфере”, - убежден Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики готовит к рассмотрению ряд законопроектов о внесении изменений в закон "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства". От народных депутатов поступило 14 законодательных инициатив по данному вопросу.