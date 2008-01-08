Томенко сказал, какое слово пополнило ненормативную лексику
Есть 14 законодательных инициатив
Народный депутат Украины от БЮТ Николай ТОМЕНКО считает принятие нового тендерного законодательства одной из первоочередных задач Верховной Рады.
Об этом говорится в комментарии народного депутата, переданном УНИАН его пресс-службой.
„К сожалению, за последний период нынешняя система государственных закупок превратилась в серьезную угрозу для жизнедеятельности страны, а слово „тендер” стало уже словом ненормативной политической лексики. Поэтому сегодня крайне необходимо законодательное совершенствование процедуры государственных закупок, в первую очередь, в гуманитарной сфере”, - считает Н.ТОМЕНКО.
Он отметил, что закрепленная на сегодня в законодательстве процедура тендерных закупок и ее фактическая коммерциализация создали серьезные проблемы для отраслей здравоохранения, образования, культуры и спорта. Отдельное внимание Н.ТОМЕНКО обратил на ситуацию с тендерными закупками в сфере спорта высших достижений, особенно ввиду необходимости полноценной подготовки украинских спортсменов к летней Олимпиаде в Пекине. Как известно, олимпийские виды спорта пользуются при подготовке спортсменов оборудованием и инвентарем, только сертифицированным международными организациями. А это автоматически делает невозможным проведение тендера при участии нескольких участников.
Также, по словам народного депутата, чрезвычайно острое положение сложилось и в сельской местности. Проведение полноценных тендеров при участии трех участников, обязательная уплата участниками тендерного обеспечения в размере до 5% стоимости товаров или услуг и выполнение других условий является для села практически невозможным, и потенциальные участники тендеров просто не заинтересованы принимать в них участие.
„Тема тендерных закупок была одной из ключевых во время избирательной кампании, и все политические силы взяли на себя обязательство усовершенствовать и изменить эту систему в новом парламенте. Поэтому одна из первоочередных задач нынешней Верховной Рады - принятие нового закона „О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства”, который бы демократизовал процедуру государственных закупок и устранил негативные последствия несовершенного действующего законодательства в этой сфере”, - убежден Н.ТОМЕНКО.
Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики готовит к рассмотрению ряд законопроектов о внесении изменений в закон "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства". От народных депутатов поступило 14 законодательных инициатив по данному вопросу.